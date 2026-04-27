Dünya birincisi 4. sınıf öğrencisi Kerem'in hedefi Cahit Arf gibi bilim insanı olmak

Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda 38 bin öğrenciyi geride bırakarak bilim kategorisinde birinci, matematikte ise dünya üçüncüsü olan 4. sınıf öğrencisi Kerem Üstev, temmuz ayında Roma'da yapılacak finalde Türkiye'yi temsil edecek. Matematiği çok sevdiğini söyleyen Kerem, gelecekte Cahit Arf gibi çok iyi bir bilim insanı ve matematikçi olmak istiyor.

Her yıl 153 ülkeden yaklaşık bin 700 okulun katılım sağladığı Uluslararası STEM Olimpiyatları Final Sınavı'nda, Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü öğrencisi Kerem Üstev çifte gurur yaşattı. Bilim kategorisinde 100 tam puan alan, matematik kategorisinde ise yalnızca bir yanlışla dünya üçüncülüğünü elde eden Üstev, aynı anda iki farklı kategoride kürsüye çıkan tek öğrenci olarak, temmuz ayında Roma'da düzenlenecek Büyük Final'de Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

"Hedefim Cahit Arf gibi bilim insanı olmak"

Kanada merkezli Spirit of Math yarışmasında da 100 tam puanla altın madalya kazanarak adını "Onur Listesi" ve "Perfect Score Listesi"ne yazdıran Kerem Üstev, hedeflerini şöyle anlattı:

"Matematiği çok seviyorum; benim için her şey sanki sayılarla anlam buluyor. İleride Cahit Arf gibi çok iyi bir bilim insanı ve matematikçi olmak istiyorum. Öncelikle hedefim TÜBİTAK'ta madalya kazanıp milli takıma girmek. Ama en büyük hayalim, öğrendiğim her şeyi insanların hayatını güzelleştirecek çalışmalar için kullanabilmek. Belki bugün çözülemeyen bazı problemlere çözüm bulmak, insanların hayatını kurtarabilecek buluşlar yapmak, çaresi olmayan hastalıkları iyileştirmek ya da dünyada savaşların sona ermesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak istiyorum."

"Geleceğin dünyasında söz sahibi olacak bireyler yetiştiriyoruz"

Roma'da gerçekleşecek final turunda Türkiye'yi temsil edecek olan öğrencilerinin başarısından gurur duyduklarını belirten Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü Müdürü Ayşe Telimen ise, "Öğrencimiz Kerem'in elde ettiği bu kıymetli başarı, yalnızca bir sınav derecesi değil; merak duygusunun, istikrarlı emeğinin ve nitelikli bir STEM eğitimiyle doğru şekilde beslenmesinin güçlü bir yansımasıdır. Bahçeşehir Koleji olarak bizler, öğrencilerimizi yalnızca akademik yarışlara hazırlayan değil; kendi potansiyelini keşfeden, düşünen, üreten ve geleceğin dünyasında söz sahibi olacak bireyler olarak yetiştirmeyi önemsiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı