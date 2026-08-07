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DPÜ ve Anadolu Üniversitesi'nden Mikro Yeterlilik İş Birliği

DPÜ ve Anadolu Üniversitesi'nden Mikro Yeterlilik İş Birliği
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Anadolu Üniversitesi, mikro yeterlilik eğitimleri konusunda iş birliği toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, mikro yeterlilik programlarının geliştirilmesi, modül sistemi tasarımı ve uygulama süreçlerindeki belirsizlikler ele alındı. İki üniversite, yenilikçi eğitim modellerinin yaygınlaştırılması için ortak bir yaklaşım oluşturmayı hedefliyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Anadolu Üniversitesi, yükseköğretimde yenilikçi eğitim modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik mikro yeterlilik eğitimleri konusunda iş birliği toplantısı gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen paydaş görüşmelerinde, mikro yeterlilik programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve üniversiteler arasında ortak bir yaklaşım oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya DPÜ Mikro Yeterlikler Koordinatörü Prof. Dr. Levent Mercin ile komisyon üyeleri Dr. Halime Özge Bahar Güner ve Dr. Figen Yavuz, DPÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halit Çelik, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Latif Özbay ve DPÜ Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. İlke Altınpulluk katıldı.

Görüşmede, Anadolu Üniversitesi Mikro Yeterlilikler Program Sorumlusu Selin Çöpgeven tarafından hazırlanan modül sistemi ile mikro yeterlilik eğitimlerinin tasarımı hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sunumda, eğitimlerin planlanması, modüllerin oluşturulması ve uygulama süreçlerine ilişkin örnekler paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca üniversitelerin hazırladığı örnek yönergeler, mikro yeterlilik uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar, uygulama sürecinde karşılaşılan belirsizlikler ile çözüm bekleyen konular ayrıntılı şekilde ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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