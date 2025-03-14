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Dr. Sümeyra Teymur, Uludağ Üniversitesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Dr. Sümeyra Teymur, Uludağ Üniversitesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
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Haberler.com ve SonDakika.com CEO'su Dr. Sümeyra Teymur, Medya Akademisi kapsamında Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Kendi kariyer yolculuğunu anlatan Teymur, Haberler.com'un başarı süreci ve medya sektöründeki dinamikleri hakkında bilgi verdi. Etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, sektörde kariyer yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Haberler.com ve SonDakika.com CEO'su Dr. Sümeyra Teymur, Medya Akademisi kapsamında Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte, kendi kariyer yolculuğunu paylaşan Teymur, medya sektöründeki deneyimlerini ve dijital habercilik alanındaki gelişmeleri öğrencilerle paylaştı.

Konuşmasında Haberler.com'un başarı yolculuğuna ve işleyişine dair önemli bilgiler aktaran Teymur, öğrencilerin medya sektörüne yönelik merak ettiği soruları da yanıtladı. Haberlerin üretim sürecinden dijital medya stratejilerine kadar geniş bir yelpazede bilgi veren Teymur, sektörde kariyer yapmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören etkinlik, medya ve dijital habercilik alanında kariyer hedefleyen gençler için önemli bir bilgi ve ilham kaynağı oldu.

Dr. Sümeyra Teymur, Uludağ Üniversitesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Haberler.com / Hilal Ünek - Eğitim
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