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DPÜ Emet MYO'da birinci sınıf öğrencilerine oryantasyon eğitimi düzenlendi

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DPÜ Emet MYO'da birinci sınıf öğrencilerine oryantasyon eğitimi düzenlendi
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DPÜ Emet Meslek Yüksekokulunda 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında birinci sınıf öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi. Programda okulun laboratuvar, kütüphane ve sosyal imkanları tanıtıldı; Müdür Yazıcı, mezuniyet sonrası donanımlı hazırlığın hedeflendiğini söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunda, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında birinci sınıf öğrencilerinin üniversite ve yüksekokul yaşamına uyum sağlamalarına yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

Emet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük, akademik ve idari personel ile birinci sınıf öğrencileri katıldı.

Programda öğrencilere hitap eden Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, öğrencilerin alanlarıyla ilgili güncel ve nitelikli eğitim almalarının yanı sıra mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin önemine dikkat çekti. Yazıcı, öğrencilerin mezuniyet sonrasında çalışma hayatına donanımlı şekilde hazırlanmalarının hedeflendiğini ifade etti.

Üniversite hayatının yalnızca ders ve sınavlardan ibaret olmadığını belirten Yazıcı, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, kendisini geliştiren, takım çalışmasına önem veren ve topluma karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerinin önemini vurguladı.

Oryantasyon programında öğrencilere Emet Meslek Yüksekokulunun sınıfları, laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarı, kütüphanesi, konferans ve çok amaçlı salonları ile akademik ve sosyal imkanları hakkında bilgi verildi.

Program, öğrencilere başarılı, verimli ve güzel bir eğitim-öğretim yılı temennisinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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