Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, başarılı öğrencilere ödül verdi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki kütüphanelerde yapılan deneme sınavında başarılı olan öğrencilere ödül verildi. Belediye, ilk 5'e giren öğrencilere TYT ve AYT'ye hazırlık için konu anlatımı ve soru bankası içeren yayınlar hediye etti.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi ilçedeki kütüphanelerde sınava hazırlanan öğrencilerden yapılan deneme sınavında başarılı olanları ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin, öğrencilere sunduğu kütüphane alanlarında deneme sınavına katılım sağlayan 470 öğrenci içerisinde ilk 5'e giren öğrencilere TYT ve AYT'ye hazırlık için konu anlatımı ve soru bankası içeren yayınlar hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, öğrencilerin günün büyük bölümünü kütüphanelerde geçirdiğini belirterek, "Burada çok başarılı ve azimli öğrencilerimiz var. Onların azmini gördükçe bizler de maddi ve manevi yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.