Diyarbakır'da 'Nesilden Nesile Ailemle El Ele' Temalı Okul Öncesi Şenliği

DİYARBAKIR'da 'Nesilden Nesile Ailemle El Ele' temasıyla düzenlenen okul öncesi şenlikte, 4 merkez ilçedeki 30 bağımsız anaokulu 70'ten fazla etkinlikle yer aldı.

Kayapınar'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde 'Aile Yılı' kapsamında 'Nesilden Nesile Ailemle El Ele' okul öncesi şenliği düzenlendi. Etkinlikte kentin dört merkez ilçesinde bulunan 30 bağımsız anaokulu, gün boyu 70'in üzerinde atölye ve oyunla öğrencilerle buluştu. Programın içeriği 'aile' teması merkeze alınarak tasarlandı, eski motifler, geniş ve çekirdek aile tanımları, geleneksel oyunlar ve yuva kavramına vurgu yapıldı. Şenliğin gün boyu süreceği bildirildi.

Haber ve Görüntü: GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,