'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' Fuarı'na yoğun ilgi

Diyarbakır'da mesleki ve teknik eğitime dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı, yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleştirildi.

Diyarbakır genelinde mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalığın artırılması, özellikle 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile lise öğrencilerinin ilgi, yetenek ve akademik başarılarına uygun alanlara yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen fuar, Sur ilçesinde bulunan Kurşunlu Cami meydanı ve çevresinde gerçekleştirildi. Fuara 4 merkez ilçedeki 26 mesleki ve teknik okul katıldı. "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyona, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yanı sıra İŞKUR, Türk Kızılay, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ve Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi de katılım sağladı. Kurumların açtığı stantlar ve gerçekleştirdiği uygulamalı çalışmalar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler açılan tüm stantları tek tek gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

Fuar boyunca öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar alana yoğun ilgi gösterirken, mesleki eğitimin üretim, teknoloji, beceri ve istihdam odaklı yönü uygulamalı etkinliklerle tanıtıldı.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, güçlü Türkiye'nin temellerini atmanın yolu güçlü istihdam ve güçlü yatırımdan geçtiğini dile getirdi. Sadoğlu, "Bunun için en önemli görevlerimizden biri mesleki eğitimi ve istihdamı güçlendirmektir. Üreten toplumlar dünyada her zaman daha güçlü olacaktır. Biz de bunu sağlamak amacıyla meslek liselerimizi güçlendirmeye, alan sayılarını artırmaya ve nitelikli öğrenci sayısını yükseltmeye gayret ediyoruz. Bugün burada meslek liselerimizde hangi alanların ve dalların bulunduğunu, hangi eğitimlerin verildiğini ve hangi alanlarda istihdam sağlandığını öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza gün boyunca tanıtacağız" dedi.

İl Ticaret Müdürü Zafer Atik ise, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, değerli meslektaşlarım,bu fuar alanını dolaşırken 'Mesleki Eğitim ile Geleceği Tasarla' mottosunun sizlerin ellerinde nasıl hayat bulduğunu gururla gördüm. Teknolojiden tasarıma, gastronomiden üretime kadar her stantta büyük bir vizyon var. Şunu hiçbir zaman unutmayın, sizler sadece birer öğrenci değilsiniz. Sizler bu şehrin ve bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek, idari ve ekonomik geleceğine yön verecek gençlersiniz."

Fuar daha sonra miniklerin halk oyunu gösterileri ile son buldu.

Fuara Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Ticaret Müdürü Zafer Atik, hayırsever iş adamı Mehmet Bozkuş, şube müdürleri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR

