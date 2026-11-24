Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemeleri yardımında bulunuldu.

Çermik Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen yardım dağıtımında ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri verildi. Dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran ile Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Çetinkaya katıldı. Başkan Enver Çetinkaya, dernek olarak yardım ve dayanışma faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı