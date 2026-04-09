Haberler

Didim MYO'da " Güvende ve Farkında" paneli düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulunda, cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı koruma komisyonu tarafından 'Güvende ve Farkında' konulu bir panel gerçekleştirildi. Panelde cinsel taciz, cinsel saldırı ve çocuk koruma sistemi konularında bilgiler verildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulunda "Cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı koruma komisyonu tarafından "Güvende ve Farkında" konulu panel düzenlendi.

ADÜ Didim MYO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele; Didim MYO Müdürü Doç. Dr. M. Nimet Çavuş, Sosyolog Gözde Nur Aydeniz, Avukat Sıla Pala, Sosyal Hizmetler Uzmanı Ümit Girgin, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Günseli Duman moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, konuşmacılar tarafından cinsel taciz ve cinsel saldırı ile çocuk koruma sistemi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Panel sonunda Didim MYO Müdürü Doç. Dr. M. Nimet Çavuş tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

