Devlet okulunda "turnike" krizi! 1000 TL'yi ödeyen geçti, ödemeyen kuyrukta bekledi

Fatih'te bir ortaokul, öğrencilerin giriş çıkışlarını kontrol altına almak için turnike sistemi kurdu ve öğrencilerden 1000'er lira kart ücreti istendi. Parayı ödeyen öğrenciler yerleştirilen 4 turnikenin 3'ünden geçebilirken ücreti ödemeyenler tek turnikenin önünde dakikalarca uzun kuyruklarda bekledi.Öğrencilerin turnike önündeki sıra beklediği anlar sosyal medyada paylaşıldı, tepki topladı.

VELİLER TURNİKE SİSTEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ekol TV'nin haberine göre, veliler turnike sistemine tepki gösterdi. Velilerden bazıları, "Kart parası 1000 TL. O kartın maliyeti ne kadar ki? Kart parası çok büyük para. Kaç kişi var ki okulda? Bir okulda 1000 öğrenci olsa, 1 milyon lira eder." derken bazıları ise, "Kart ücreti, resim ücreti, SMS ücreti derken masraflar çığ gibi büyüyor. Bu paralar kimin cebinden çıkacak?" dedi.

TURNİKELER KALDIRILDI, TARTIŞMA BİTMEDİ

Tepkiler üzerine okul yönetimi, turnike sistemini sökme kararlığı aldı ve bu kararı velilere SMS yoluyla bildirdi. Mesajda kart ücretlerinin iade edileceği de duyuruldu. Ancak, bu hamle yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

VELİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Turnikelerin kaldırılmasını isteyen veliler, yüksek ücretlerin ailelere ek yük getirdiğini savunurken, diğer bir grup veli ise çocuklarının güvenliği için turnike sisteminin geri getirilmesini istedi. Velilerden biri, "Çocuğumun okula giriş-çıkış bilgisi bana mesaj olarak geliyordu, bu sistem içimi rahatlatıyordu. Geri getirilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.