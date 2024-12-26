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Devlet okulunda "turnike" krizi! 1000 TL'yi ödeyen geçti, ödemeyen kuyrukta bekledi

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Fatih'te bir ortaokulda güvenlik amacıyla turnike sistemi kuruldu. 1000 lira kart ücretini ödeyen öğrenciler, üç turnikeden geçerken ücreti ödemeyenler tek turnikenin önünde kuyrukta bekledi. Uygulama tepkiler üzerine kaldırıldı ancak bu sefer de bazı veliler çocuklarının güvenliği için sistemin geri getirilmesini istedi.

Fatih'te bir ortaokul, öğrencilerin giriş çıkışlarını kontrol altına almak için turnike sistemi kurdu ve öğrencilerden 1000'er lira kart ücreti istendi. Parayı ödeyen öğrenciler yerleştirilen 4 turnikenin 3'ünden geçebilirken ücreti ödemeyenler tek turnikenin önünde dakikalarca uzun kuyruklarda bekledi.Öğrencilerin turnike önündeki sıra beklediği anlar sosyal medyada paylaşıldı, tepki topladı.

VELİLER TURNİKE SİSTEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ekol TV'nin haberine göre, veliler turnike sistemine tepki gösterdi. Velilerden bazıları, "Kart parası 1000 TL. O kartın maliyeti ne kadar ki? Kart parası çok büyük para. Kaç kişi var ki okulda? Bir okulda 1000 öğrenci olsa, 1 milyon lira eder." derken bazıları ise, "Kart ücreti, resim ücreti, SMS ücreti derken masraflar çığ gibi büyüyor. Bu paralar kimin cebinden çıkacak?" dedi.

TURNİKELER KALDIRILDI, TARTIŞMA BİTMEDİ

Tepkiler üzerine okul yönetimi, turnike sistemini sökme kararlığı aldı ve bu kararı velilere SMS yoluyla bildirdi. Mesajda kart ücretlerinin iade edileceği de duyuruldu. Ancak, bu hamle yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

VELİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Turnikelerin kaldırılmasını isteyen veliler, yüksek ücretlerin ailelere ek yük getirdiğini savunurken, diğer bir grup veli ise çocuklarının güvenliği için turnike sisteminin geri getirilmesini istedi. Velilerden biri, "Çocuğumun okula giriş-çıkış bilgisi bana mesaj olarak geliyordu, bu sistem içimi rahatlatıyordu. Geri getirilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Devlet okulunda
Haberler.com / Çağla Taşçı - Eğitim
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Okulda "turnike" krizi! 1000 TL'yi ödeyen geçti, ödemeyen bekledi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMAJESTIK:

Bu işe karışan hangi öğretim görevlisi varsa MEB ile ilişiğinin kesilmesi gerekir, öğrencilerin güvenliğini ve eğitimini bahane ederek ek gelir kapısı oluşturmuşlar. Veliler bu olayı gündeme taşımasalardı havuzda toplanan paralar bunların cebine gidecekti. Öğrencinin güvenliğini devlet sağlar siz değil beyler, işiniz olan öğretmenliği tam yapın yeter.

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

rezalete bakın

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

girin internete promixy kart yazın bakalım bu uyanıkların bin lira istedikleri kartın fiyatı ne çıkacak ben söyleyeyim bina girişinde yıllardır kullanıyorum bu kartın incesi on on beş lira biraz daha kalın dayanıklısı yirmi otuz lira

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

FATİH'TE BİR İLKOKULDA HA !!! Bunların dinleri , imanları , Allah'ları , kitapları para ... Lan biz de okuduk .Bu kadar çıkarcı bir güruh görmedim .arkadaş

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Cüneyt Arkın'ın bir filmi var repliklerden birisi; "Ateş, Toprak, Su, Hava KAMUNUN" cahiller şimdi "KAMUNUN" kelimesini devlet sanacak kadar cahil olabilirler; çünkü günümüzde bazı götlekler Kamu Kurumlarını La yüsel sorgulanamaz, eleştirilemez, geliştirilemez ve yadırganamaz hale getirmeyi Devletçilik sanıyor olabilirler. Oysa buradaki Kamu kelimesi kökü itibariyle HALK DEMEKTİR. HALKA AİT OLAN ANLAMINDADIR.

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

La bunu hangi fikirsiz akıl etmiş acaba.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Allah cezanı versin müdür. Özel okul mu lan orası

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

SENE 1994 KAYIT PARASINI VEREMEDİĞİMİZ İÇİN KAZANMIŞ OLDUĞUM HALDE ANADOLU LİSESİNE KAYIT YAPTIRAMAMIŞTI BABAM.

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