Dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu

Manisa Eğitim Projeleri (MAGAP) kapsamında yürütülen "Şehrim Benim Evim" Projesi Bilgi Yarışması, Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Sarıgöl genelinden 15 ortaokulun katıldığı yarışmada öğrenciler, hem bilgi düzeyleri hem de rekabetleriyle dikkat çekti. Büyük heyecana sahne olan yarışma sonunda Şehit Esin Akay Ortaokulu birinci, Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu ikinci, Bağlıca Halil Duran Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kandemir, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, "Birinci olan okulumuz, 4-8 Mayıs tarihleri arasında Alaşehir'de düzenlenecek bölge elemelerinde ilçemizi temsil edecek." dedi.

Dereceye giren öğrencilere madalyaları Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz tarafından takdim edildi. - MANİSA

