Depremin etkisi altındaki Hatay'da YKS heyecanı

Hatay'da depremin yıkıcı etkisi altında gerçekleşen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. Sınava giren öğrencilerin heyecanı ve yaşadıkları zorluklar kameraya yansıdı. Veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Depremin en büyük yıkıcı etkiyi yaptığı Hatay'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi heyecanı başladı. İki kız öğrencinin küpe ve piercing çıkarma heyecanı kameraya yansırken, bir öğrenci ise son anda koşarak sınava yetişebildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da da Yüksek Öğretim Sınavı'nın ilk oturumu başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek isteyen öğrencilerin sabahın erken saatlerinde aileleriyle sınava girecekleri merkezlerin yollarını tuttu.

Mustafa Kemal Üniversitesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binalara giriş yaptı. Giriş belgesi gösterip, üzerleri aranan öğrenciler salonlara alındı. Bir kız öğrenci küpesini ailesinin desteğiyle güçlükle çıkarabildi. Bir kız öğrenci de burnundaki piercing nedeniyle zor anlar yaşadı. Sınava dakikalar kalması nedeniyle panik yaşayan öğrenci, yaklaşık 3 dakikalık çabasının ardından piercingini çıkarabildi. Aileleriyle vedalaşan öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Bir kız öğrenci ise kapılar kapanmak üzereyken son anda koşarak salona girebildi. Veliler üniversite yerleşkesinde çocuklarının heyecanına ortak oldu.

"Hukuk istiyor"

Sınava giren Dilara Kara, "Çok çalışmadım ama elimden geleni yapacağım. Umarım emeklerimin karşılığını alırım. Hukuk fakültesi istiyorum. Biraz heyecanlıyım" ifadelerini yer verdi.

"Heyecanlıyız"

İki oğlunun sınavda ter döktüğünü dile getiren Nirces Düzel, "Hayaller yüksek ama hazırlanamadılar. Hep çadırdaydık. Çadırda çalışma oldu. Oğlum sınava girdi ama bana gelerek, 'Sallantı olursa anne dışarı çıkarım' dedi. O stresle geldik. Biz de heyecanlı ve paniğiz. İki oğlum da hukuk okumak istiyor" dedi.

"Korkuyoruz"

2 oğlu sınava giren Sezgin Emirbaş, depremden kaynaklı bir korku yaşadıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizin gayreti oldu, ellerinden geldiği kadar çalıştılar. Bina içine girmelerinden dolayı bir korku var. İçeri girerlerken bile benim kalbim sıkıştı, korkuyorum" diye konuştu. - HATAY