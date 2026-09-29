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Denizli İl Müftülüğü konferansında Mustafa Turan ideal din görevlisini anlattı

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Denizli İl Müftülüğü konferansında Mustafa Turan ideal din görevlisini anlattı
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Denizli İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında 'İdeal Din Görevlisi Nasıl Olmalı?' konulu konferans düzenledi. Programda tarihçi-yazar Mustafa Turan ve İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, din görevlilerinin genç neslin yetişmesindeki sorumluluğunu vurguladı.

Denizli İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "İdeal Din Görevlisi Nasıl Olmalı?" konulu konferans düzenlendi. Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilen programa tarihçi-yazar Mustafa Turan konuşmacı olarak katıldı.

Din görevlilerinin sorumlulukları ele alındı

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Ahmet Şamil Ok açış konuşmasını yaptı. Ardından Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, din görevlilerinin toplumdaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pamuklu, özellikle genç neslin yetişmesinde din görevlilerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Coğrafyamızın ateş çemberine dönüştüğü bir dönemde, ateşin içine düşmek üzere olan genç nesli ve Müslümanları gelecekte koruyacak olanların din gönüllüleri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle sizlerin en iyi şekilde yetişmesi ve görevlerinizi büyük bir bilinç ve sorumlulukla yerine getirmeniz bizim için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnektir"

Konferansta konuşan tarihçi-yazar Mustafa Turan ise Hz. Muhammed'in hayatının Müslümanlar için önemli bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Turan, "Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnektir, en güzel önderdir, en güzel öncüdür, en güzel ölçüdür. Cenab-ı Hak, Ahzab Suresi'nin 21. ayetinde Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek bulunduğunu bildiriyor. Bizim referansımız, saadet anlayışımız ve hizmet anlayışımız Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatıdır." dedi.

Din görevlilerinin yalnızca mesleki bilgi ve birikimleriyle değil, temsil ettikleri değerleri davranışlarıyla da yansıtmaları gerektiğine değinen Turan, ideal din görevlisinin örnek şahsiyet, sorumluluk bilinci ve hizmet anlayışına sahip olması gerektiği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konferans, Mustafa Turan'a günün anısına hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi eski Genel Müdürü Dr. Halil Hayıt, İl Müftü Yardımcıları Dr. Mustafa Solhan ve Sema Özbakış, şube müdürleri, akademi kursiyerleri ile din görevlileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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