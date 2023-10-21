Darende'de 100. Yıl Koreografisi Hazırlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamak amacıyla 100 öğrencinin katılımıyla '100. yıl' koreografisi oluşturuldu. Cumhuriyet İlkokulu avlusunda toplanan öğrenciler, Türkiye haritası içerisinde bayrak ve 100. yıl koreografisi oluşturdu. Okulun sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi hazırlandığı belirtildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamak amacıyla 100 öğrencinin katılımıyla "100. yıl" koreografisi oluşturuldu.

Cumhuriyet İlkokulu avlusunda toplanan öğrenciler, Türkiye haritası içerisinde bayrak ve 100. yıl koreografisi oluşturdu.

Okulun sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi hazırlandığı belirtildi.

Keyifli ve güzel bir çalışma olduğu kaydedilen paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'e sayılı günler kaldı. Bizler bu büyük coşkuyu ve gururu hep birlikte yaşamak istiyoruz. Bu nedenle, Cumhuriyet İlkokulu olarak 100. yıla özel bir koreografi hazırladık. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.