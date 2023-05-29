Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde Mezuniyet Sevinci

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde eğitim gören çocuklar, Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nden mezun olan çocuklar için diploma töreni düzenlendi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, konuşmasında çocukların iyi eğitim görmelerinin önemine vurgu yaptı.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde eğitim gören çocuklar, Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nden mezun olan çocuklar için diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şunları söyledi:

"Ağaç yaşken eğilir. Bu yaşlarda çocuğu ne şekilde eğitmeye başlarsanız o şekilde devam eder. Bu yaşlarda karakteri oturan iyi eğitim gören çocuklar, doğru yolda ve Atatürkçü yetiştirilmiş çocuklar, aynı yolda ilerler ve kötü niyetli kişilerin eline düşmezler. Bizim vicdanımız rahat. Sizlerin çocuklarını aldık, öğretmenlerimizin elinde en iyi şekilde yetiştirdik. Bundan sonrası, ilkokul ve sonraki okullardaki öğretmenlerinin elinde. Bu çocuklar, sizlerin göğsünü kabartacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın."