Çorum'da Fen Lisesi Öğrencisi Pencereden Düştü

Çorum'da bir fen lisesinde eğitim gören 16 yaşındaki Elif Şahin, okulun 3. katındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'da eğitim gördüğü fen lisesinin 3'üncü kat penceresinde düşen Elif Şahin (16), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Osmancık ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Ömer Derindere Fen Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenci pansiyonunda kalan 9'uncu sınıf öğrencisi Elif Şahin, okulun 3'üncü katında bulunan sınıfının penceresinden düştü. Şahin, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, buradan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İl Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de hastaneye gelip, doktorlardan bilgi aldı. Polis okulda inceleme yaparken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.