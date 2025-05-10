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ÇOLAKOĞLU Metalurji 80. Yılına Özel Bilgi Yarışması Düzenlendi

ÇOLAKOĞLU Metalurji 80. Yılına Özel Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgi ve kültür yarışmasının finaline katılan öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Genel Kültür alanlarında yarıştı. Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu birinci olurken, dereceye giren tüm okul takımları ödüllendirildi.

ÇOLAKOĞLU Metalurji 80'inci kuruluş yılına özel bilgi ve kültür yarışmasının finalini, Kocaeli Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Çolakoğlu Metalurji Koordinatörü Cahit Aşkın, "80'inci yılımız vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlik, gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmaya devam edeceğimizin bir göstergesi oldu" dedi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise yarışma finalinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Öncelikle Çolakoğlu Metalurji ailesinin 80'inci yıldönümünü tebrik ediyorum. Bugün burada olan öğrencilerimiz için bu yarışma önemli bir değer olarak kalacak, tarihe geçecektir. 23 Nisan'ın 105'inci yılına atfedilerek düzenlenen bu anlamlı etkinliğin final ve ödül törenini gerçekleştirmek için destek veren Çolakoğlu Metalurji'ye teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum."

KOCAELİ ŞAMPİYONU GEBZE MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU OLDU

Finalde yarışmaya hak kazanan 12 okuldan öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Genel Kültür alanlarında hazırlanan sorularla bilgilerini yarıştırdı. Yarışmada dereceye giren tüm çocuklar Çolakoğlu Metalurji tarafından laptop, tablet ve bilgisayar ile ödüllendirildi.

Yarışmada birinci olan Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu'na ödülünü Kocaeli İl Vali Yardımcısı Salih Bıçak takdim etti. İkinci olan Darıca Mehmet Akif Ortaokulu'na ödülü İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, üçüncü olan Başiskele Aydınkent Ortaokulu'na ise ödülü Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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