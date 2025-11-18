Çocukları suça iten gerçek neden! Avukat çarpıcı veriyi paylaştı

Çocuk adalet sistemi ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili önemli bilgiler paylaşan Avukat Burak Evci, hem mevcut yasal durumları hem de sahadaki uygulamaları anlattı. Evci'nin açıklamaları, özellikle son dönem artan çocuk suçluluğu tartışmalarına ışık tuttu.

"12 YAŞINA KADAR OLAN ÇOCUKLARIN CEZAİ EHLİYETİ BULUNMAMAKTADIR"

Avukat Evci, Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşından küçük çocukların cezai sorumluluğu olmadığını belirtti. Türkiye'deki ceza indirimi sisteminin İskandinav modeline benzediğini söyleyen Evci, çocukların suça karışmasında çevresel faktörlerin başrolde olduğunu vurguladı. Suç işleme eğilimindeki artışın temel sebeplerinden birinin ise eğitim olduğunun altını çizdi.

"11. YARGI PAKETİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VAR"

Evci, yeni çıkan 11. Yargı Paketi'nde çocuklar lehine düzenlemeler yapıldığını dile getirdi. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda çocuklar için 18 ila 24 yıl arası hapis cezası öngörüldüğünü söyledi. Bu düzenlemelerin çocuk adalet sisteminde daha insani ve rehabilitasyon odaklı bir yaklaşım hedeflediğini belirtti.

"ÇOCUKLAR SUÇ ÖRGÜTLERİNİN MAŞASI HALİNE GELMİŞTİR"

Suç örgütlerinin çocukları nasıl istismar ettiğini anlatan Evci, bazı örgütlerin ceza indirimlerini kendi lehlerine kullanmak için çocukları suç aracı haline getirdiğini açıkladı. "Çocuklar sistemli bir şekilde suç örgütlerinin maşası haline gelmiştir" diyen Evci, bu durumun giderek daha tehlikeli bir boyut kazandığını ifade etti.