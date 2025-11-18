Haberler

Çocukları suça iten gerçek neden! Avukat çarpıcı veriyi paylaştı

Çocukları suça iten gerçek neden! Avukat çarpıcı veriyi paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Avukat Burak Evci, çocukların cezai ehliyeti, suç örgütlerinin çocukları kullanma yöntemleri ve 11. Yargı Paketi'ndeki düzenlemeler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Çocuk adalet sistemi ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili önemli bilgiler paylaşan Avukat Burak Evci, hem mevcut yasal durumları hem de sahadaki uygulamaları anlattı. Evci'nin açıklamaları, özellikle son dönem artan çocuk suçluluğu tartışmalarına ışık tuttu.

"12 YAŞINA KADAR OLAN ÇOCUKLARIN CEZAİ EHLİYETİ BULUNMAMAKTADIR"

Avukat Evci, Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşından küçük çocukların cezai sorumluluğu olmadığını belirtti. Türkiye'deki ceza indirimi sisteminin İskandinav modeline benzediğini söyleyen Evci, çocukların suça karışmasında çevresel faktörlerin başrolde olduğunu vurguladı. Suç işleme eğilimindeki artışın temel sebeplerinden birinin ise eğitim olduğunun altını çizdi.

Çocukları suça iten gerçek neden! Avukat çarpıcı veriyi paylaştı

"11. YARGI PAKETİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VAR"

Evci, yeni çıkan 11. Yargı Paketi'nde çocuklar lehine düzenlemeler yapıldığını dile getirdi. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda çocuklar için 18 ila 24 yıl arası hapis cezası öngörüldüğünü söyledi. Bu düzenlemelerin çocuk adalet sisteminde daha insani ve rehabilitasyon odaklı bir yaklaşım hedeflediğini belirtti.

Çocukları suça iten gerçek neden! Avukat çarpıcı veriyi paylaştı

"ÇOCUKLAR SUÇ ÖRGÜTLERİNİN MAŞASI HALİNE GELMİŞTİR"

Suç örgütlerinin çocukları nasıl istismar ettiğini anlatan Evci, bazı örgütlerin ceza indirimlerini kendi lehlerine kullanmak için çocukları suç aracı haline getirdiğini açıkladı. "Çocuklar sistemli bir şekilde suç örgütlerinin maşası haline gelmiştir" diyen Evci, bu durumun giderek daha tehlikeli bir boyut kazandığını ifade etti.

Melis Yaşar
Haberler.com / Eğitim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.