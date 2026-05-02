Tepebaşı'nda Geleceğin İnşası: Çocuk Zirvesi Hibrit Modelle Binlerce Öğrenciye Ulaştı

Eskişehir'de Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve TOBB Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Tepebaşı Çocuk Zirvesi: Geleceğin İnşası", ortaokul öğrencilerinin akademik, sanatsal ve teknolojik çalışmalarına sahne oldu.

Eskişehir'de eğitimde yenilikçi yaklaşımları desteklemek amacıyla düzenlenen zirve, ilçedeki ortaokul öğrencilerinin yoğun katılımıyla tamamlandı. Zirve kapsamında öğrenciler, küresel ve yerel sorunlara yönelik hazırladıkları çözüm odaklı bildirilerini sözlü sunumlar eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

Eş zamanlı dijital deneyim

Zirve bünyesinde düzenlenen "Çözüm Kampı" (hackathon) uygulamaları, sadece ana merkezle sınırlı kalmayarak ilçedeki okullarda da eş zamanlı olarak yürütüldü. Belirlenen senaryolar üzerinden kısa sürede teknolojik ve pratik çözümler üreten öğrencilerin çalışmaları dijital platformlara taşındı. Etkinlikte ayrıca VR gözlükler aracılığıyla sunulan sanal sergi deneyimi, öğrencilerin sanatsal üretimlerini dijital dünyayla buluşturdu.

Hibrit yayın ile binlerce öğrenciye erişim

Programın en dikkat çekici unsurlarından biri olan hibrit yayın modeli sayesinde, zirve tüm ilçeye yayıldı. Etkinlik süresince yapılan canlı yayınlar, Tepebaşı bölgesindeki tüm ortaokulların dersliklerinde bulunan etkileşimli tahtalar aracılığıyla takip edildi. Bu modelle birlikte, yüz yüze katılımın yanı sıra binlerce öğrencinin zirveye eş zamanlı erişimi sağlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vurgusu

Zirvenin açılışında paylaşılan veriler, projenin geniş bir etki alanına ulaştığını gösterirken; uygulama modelinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile olan uyumu vurgulandı. Programın sonunda, sürece katkı sağlayan öğrenci, öğretmen ve hakem heyetine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Çocuk zirvesi bildirgesi yayınlandı

Etkinliğin sonuç raporu niteliğindeki "Çocuk Zirvesi Bildirgesi", Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Her yıl farklı bir ana tema ile sürdürülmesi planlanan zirvenin, önümüzdeki yıl ele alacağı tema da bu bildirge aracılığıyla ilan edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı