Haberler

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

  • Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğretmen S.Ö., öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
  • 19 öğrenci polise ifade verdi ve öğretmen S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili müfettiş görevlendirdi ve Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğretmen olarak görev yapan S.Ö'nün öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

ÖĞRENCİLERİ ŞİKAYET ETTİ

Öğrencilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö., Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin S.Ö'nün evinde yaptığı aramada bulduğu dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

19 ÖĞRENCİ İFADE VERDİ, TUTUKLANDI

19 öğrencinin polise ifade verdiği olayda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye getirildi. S.Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesi sonrasında ise tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirilirken, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Eğitim
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

2 aylık maraton sona erdi, 2026 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga

Milletvekilleri Meclis'te birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Baş rolde hep öğretmenler. Özellikle devletin sözde en güzide kurumu MEB daha fazla maaş alsınlar diye Baş öğretmen ve uzman sıfatı verilen sıfatsız topluluğu ve okumuş cahil kesim. Er yada geç hakettiğinizi alacaksiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı

Manisa'da öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı

Önce bıçakladı, sonra başsağlığı diledi: İfadede dikkat çeken detay
Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu

Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu
Çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Maestro ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Süper Lig'in parlayan yıldızıyla anlaştı
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
title