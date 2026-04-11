Cizre'de özel öğrencilerin öğrenme yolculuğu evlerinde sürüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen özel öğrenciler, evde eğitim modeliyle eğitimlerini sürdürüyor. Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, öğrencilerin eğitim süreçlerini yerinde inceleyerek ailelerle bilgi alışverişinde bulundu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağlık durumları nedeniyle okula gidemeyen özel öğrenciler, "evde eğitim" modeliyle eğitimlerine devam ediyor.

Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, engel durumları sebebiyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen öğrencileri hanelerinde ziyaret etti. "Evde eğitim" hizmeti kapsamında İsmail Ebul-İz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Argeş Gün ve Menderes Ortaokulu öğrencisi Alican Atabey ile bir araya gelen Gayirinal, çocukların eğitim süreçlerini yerinde inceleyerek ders heyecanlarına ortak oldu.

Ziyaret sırasında ailelerle de görüşerek sürecin işleyişi hakkında bilgi alan Gayirinal, evde eğitimin kişiselleştirilmiş gücüne dikkat çekti. Sistemin sunduğu esnekliğin özel çocukların yeteneklerini keşfetmede büyük bir fırsat olduğunu belirten Gayirinal, "Eğitim, dört duvar arasına sığdırılamayacak kadar geniş bir ufka sahiptir. Evde eğitimin sunduğu en büyük imkan, zamanın armağanıdır. Müfredatın yanı sıra bu evlatlarımızı gerçek anlamda gözlemleme ve öğrenme karakterlerini keşfetme şansına sahibiz. İlgi duydukları konuların peşinden gidebilme esnekliği, çocuklarımızın öz güvenini tazeliyor" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
