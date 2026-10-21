Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cizre'de okuma projesinin yeni planı belirlendi, geçen dönem 2,5 milyon sayfa okundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre'de okuma projesinin yeni planı belirlendi, geçen dönem 2,5 milyon sayfa okundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre'de okuma kültürünü geliştirmeyi amaçlayan '7'den 70'e Okuyan Cizre' projesinin 3'üncü dönem yol haritası belirlendi. Geçtiğimiz dönem 2,5 milyon sayfa okunan projede yeni dönemde kapsamın genişletilmesi hedefleniyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklarda ve gençlerde okuma kültürünü geliştirmek amacıyla başlatılan ve adeta okuma seferberliğine dönüşen "7'den 70'e Okuyan Cizre" Projesinin 3'üncü dönem yol haritası belirlendi.

Cizre Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "7'den 70'e Okuyan Cizre" Projesinin yeni dönem değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Koordinatörü Şükran Çetik başkanlığında ve okul proje koordinatörü öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, geçmiş döneme ait veriler değerlendirilerek önümüzdeki sürecin stratejileri masaya yatırıldı.

2,5 milyon sayfa okunarak bölgeye örnek oldu

Çocukların analitik düşünme becerilerini artırmayı, kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi ve kütüphaneleri hayatın merkezine almayı hedefleyen projede geçtiğimiz dönem büyük bir başarıya imza atıldı. Çocukların yanı sıra vatandaşların da yoğun katılım sağladığı çalışmalarda 2,5 milyon sayfa kitap okuma sınırı aşılarak proje, bölgede örnek gösterilen çalışmalar arasında yer aldı.

Yeni dönemde hedef kapsamı genişletmek

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın destekleriyle sürdürülen projenin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı planlamasında, okuma alışkanlığını daha geniş kitlelere yaymak ve sahada yürütülen faaliyetlerin etki düzeyini artırmak için yeni kararlar alındı. Verimli geçen toplantının ardından projenin bu yıl da kapsamı genişletilerek kararlılıkla devam ettirilmesine karar verildi. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi yetkilileri, kadim kentin çocuklarını kitaplarla buluşturmak ve geleceğin aydınlık nesillerini yetiştirmek adına saha ve koordinasyon çalışmalarına kesintisiz devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti! Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz

Yaptıkları yetmedi, polisi de tehdit etti! Yediği cezayı unutamayacak
WSJ'den çarpıcı iddia: Starlink'i Ukrayna ordusu için Musk bizzat yavaşlattı

Ukrayna'nın dronlarını kör eden emir! Parmak Musk'ı gösteriyor
Alevi gençten 'Cenabet gezmenin zararları nelerdir?' sorusuna bomba yanıt

Alevi gençten "Cenabet gezmenin zararları neler?" sorusuna bomba yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da 1 yaşındaki bebek ablasının oynadığı cevizi yuttu! Akciğerinden sabaha kadar süren ameliyatla çıkarıldı

1 yaşındaki bebek bir anda soluksuz kaldı! Akciğerinden o çıktı
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

Taraftar delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık takımdan gitsin
Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Yürek dağlayan feryat: "Oğlum nerede, bir şey söyleyin"
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı

Geceye damga vuran görüntü! Sen bu hallere nasıl düştün?

Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello

Fenerbahçe'nin rakipleri izleyenleri resmen büyüledi: 4-3'lük dev maç
Göktürk'te kira zammı kavgası kamerada! Kick boks hocası, kirasını 25 binden 40 bine çıkardığı kadın eğitmeni darbetti

Kirayı 40 bine çıkardı! İtiraz eden kadın eğitmeni darbetti
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum