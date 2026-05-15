Cizre'de öğrenciler 20 farklı bilimsel proje sergiledi

Şırnak Cizre'de Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi öğrencileri 20 farklı bilimsel proje sergiledi.

Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen bilim şenliği, eğitim camiasını, öğrencileri ve bilim meraklılarını bir araya getirdi. Açılışın ardından proje stantlarını gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları yakından inceleyerek bilgi aldı. Fuarda, ekolojik denge, yapay zeka uygulamaları, kültürel mirasın korunması ve mühendislik tasarımları gibi farklı şekillerde hazırlanan 20'yi aşkın özgün proje sergilendi. İke, bilim fuarlarının öğrencilerin düşünme, üretme ve araştırma becerilerine hayati katkılar sunduğunu belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı