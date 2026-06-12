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Cizre'de LGS öncesi "Bir Zamanlar Biz de Bu Sıralardaydık" buluşması

Cizre'de LGS öncesi 'Bir Zamanlar Biz de Bu Sıralardaydık' buluşması
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde LGS'ye saatler kala öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak için 'Bir Zamanlar Biz de Bu Sıralardaydık' temalı motivasyon programı düzenlendi. Eğitimciler kendi öğrencilik anılarını paylaştı, şampiyon öğrencilerin başarı hikayeleri anlatıldı.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava saatler kala, Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmak ve moral aşılamak amacıyla bir motivasyon programı düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Bir Zamanlar Biz de Bu Sıralardaydık" temalı buluşma, LGS'ye girecek çok sayıda öğrenciyi bir araya getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Koordinatörü Deniz Akgün ile Psikolojik Danışman Süleyman Kaval'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda, öğrencilerin sınav öncesi yaşadığı heyecan, korku ve umutlar paylaşıldı. Sınav stresinden çok, öğrencilerin duygusal süreçlerine odaklanılan programda, konuşmacılar kendi öğrencilik yıllarından kesitler aktardı. Bir zamanlar kendileriyle aynı sıralarda oturan eğitimcilerin bugün başarılı birer meslek sahibi olarak karşılarında durması, salonu dolduran öğrenciler için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. Etkinlikte, gazeteci ve eğitim yazarı Nuran Çakmakçı'nın Cizreli öğrencilere özel olarak gönderdiği video mesaj da izletildi. Çakmakçı'nın moral dolu sözlerinin yanı sıra, önceki yıllarda LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan şampiyon öğrencilerin başarı hikayeleri ve deneyimleri salondakilerle paylaşıldı. Öğrencilerin sorularının yanıtlandığı açık mikrofon bölümünde ise duygusal ve neşeli anlar bir arada yaşandı. Sınava saatler kala yapılan bu dev buluşma, öğrencilerin sadece bilgiyle değil, büyük bir özgüven ve umutla sınava gitmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, programın ardından yayımladığı mesajda, LGS'ye girecek tüm öğrencilere gönülden başarılar dileyerek, her birinin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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