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Cizre'de Eğitimde İyi Örnekler Projesi ödül töreni

Cizre'de Eğitimde İyi Örnekler Projesi ödül töreni
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Eğitimde İyi Örnekler Projesi'nin altıncı ödül töreni gerçekleştirildi. Törende 9 farklı kategoride başarılı okul ve öğretmenlere ödüller verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" ödül töreni gerçekleştirildi.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından altı yıldır kesintisiz olarak sürdürülen ve eğitimde yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi amaçlayan "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni programına Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul yöneticileri ve öğretmenlerin katıldı. Törende konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, projenin altı yıldır sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının ilçedeki eğitim kalitesinin geliştirilmesine çok önemli katkılar sağladığını ifade etti. Kaymakam Baycar, eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek, bu tür başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ise program sonrasında yaptığı değerlendirmede, eğitimde başarıyı artıran her çalışmanın öğrencilerin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyledi. İke, projeye ruh katan ve katkı sunan tüm okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür ederim. 9 farklı kategoride gerçekleşen ödül töreninde eğitimde yenilikçi adımlarıyla öne çıkan "Yılın Proje Okulu" ile "Yılın Değişen ve Dönüşen Okulu" ödüllerinin ardından, insani ve sosyal projeleriyle dikkat çeken "Yılın Değerler Eğitimi Okulu", "Yılın En Özel Okulu" ve "Yılın Aile Eğitimi Okulu" kategorilerinde başarı sağlayan öğretmenlere ödülleri verildi.

Bu kapsamda "Yılın Sürdürülebilir ve Sağlıklı Yaşam Okulu", "Yılın Bilişim ve Teknoloji Okulu", "Yılın Medya Okuryazarlığı Okulu" ile "Yılın Kültür ve Sanat Okulu" kategorilerinde dereceye giren eğitimcilere başarı belgeleri takdim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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