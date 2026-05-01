Cizre'de Aday Öğretmenlere Gençlik Risklerine Karşı Farkındalık Semineri

Şırnak'ta 'Gençlik Sizin Eseriniz' projesi kapsamında Cizre'de aday öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerde, gençleri bekleyen zararlı alışkanlıklar, uyuşturucu, siber zorbalık gibi riskler ele alındı. Eğitimcilerin rehberlik rolü vurgulanırken, okul-aile-emniyet iş birliğinin önemi dile getirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ile Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Gençlik Sizin Eseriniz" Projesi kapsamında, Cizre'de aday öğretmenlere yönelik farkındalık semineri düzenlendi.

Cizre'de geleceğin eğitimcilerini gençliği bekleyen risklere karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan programda, öğretmenlerin toplumsal sorumluluğu ve rehberlik rolü ön plana çıkarıldı. Seminerde, okul ortamından sosyal yaşama kadar gençleri etkileyebilecek risk alanları ele alındı. Özellikle zararlı alışkanlıklar, uyuşturucu, siber zorbalık ve olumsuz çevresel etkiler konusunda erken farkındalığın önemi vurgulandı. Seminerde konuşan Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Salgut, öğretmenliğin yalnızca akademik bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını belirterek eğitimcilerin gençlerin kişisel gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Salgut, "Öğretmenler, öğrencilerin hayatındaki değişimleri en yakından gözlemleyen rehberlerdir. Gençlerimizi olumsuz etkilerden korumada sizlerin dikkati ve duyarlılığı büyük önem taşımaktadır" dedi.

Emniyet uzmanları tarafından yapılan sunumlarda, öğrencilerde gözlemlenebilecek davranış değişikliklerinin erken tespit edilmesinin kritik olduğu belirtildi. Ayrıca okul, aile ve emniyet iş birliğinin güçlü bir iletişim zemini üzerinde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Seminerin sonunda, gençlerin korunmasının yalnızca güvenlik birimlerinin değil toplumun tüm paydaşlarının ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Projenin, eğitimcilerin rehberlik becerilerini güçlendirmesi açısından önemli katkılar sunduğu ifade edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
