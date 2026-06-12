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Cizre'de 7'den 70'e Okuyan Cizre Projesinde 2,5 milyon sayfa kitap okundu

Cizre'de 7'den 70'e Okuyan Cizre Projesinde 2,5 milyon sayfa kitap okundu
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde yürütülen okuma projelerinde 2,5 milyon sayfa kitap okundu. Dereceye giren öğrenci ve öğretmenler ödüllendirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "7'den 70'e Okuyan Cizre" ve "Eğitimde İyi Örnekler" projelerinde 2,5 milyon sayfa kitap okunurken dereceye giren öğrenci, öğretmenlerde ödüllendirildi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonuyla hayata geçirilen projelerin ödül töreni, Cizre Gençlik Merkezi Spor Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törene Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, il ve ilçe protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, eğitimde sadece akademik başarının yeterli olmadığını, değerleriyle büyüyen ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bilgiyi beceri ve değerlerle buluşturduğunu belirten Kaymakam Baycar, "Bugün burada sadece projeleri ödüllendirmiyoruz; öğrencisine dokunmak için emek veren öğretmeni, eğitim yolculuğuna ortak olan veliyi, öğrenmekten vazgeçmeyen öğrenciyi ve geleceğe umutla yürüyen Cizre'nin ortak iradesini alkışlıyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ise "7'den 70'e Okuyan Cizre" Projesinin kısa sürede ilçede güçlü bir okuma kültürü oluşturduğunu ifade ederek, proje kapsamında toplamda 2 milyon 500 bin sayfadan fazla kitap okunduğunu müjdeledi. İke, "Bugün ulaştığımız 2,5 milyon sayfa; bilgiyle, emekle ve umutla inşa edilmiş büyük bir kütüphaneye eş değerdir. Her okunan sayfa bir çocuğun hayaline, bir gencin hedeflerine katkı sunmuştur" diye konuştu.

Törende, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin özveriyle hayata geçirdiği özgün çalışmaları görünür kılan "Eğitimde İyi Örnekler" Projesi kapsamında da fark oluşturan isimler sahneye davet edildi. Konuşmaların ardından projelerde dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine ödülleri Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tören, ödül alanların mutluluk tablosu eşliğinde çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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