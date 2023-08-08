Çiğli Belediyesi Medya ve Sinema Eğitimlerine Kayıt Başvuruları Başladı

Çiğli Belediyesi, medya ve sinema alanında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar için düzenlenecek eğitimlerin kayıt başvurularının başladığını duyurdu. Kısa Film Yapımı, Senaryo Yazarlığı ve Medya Okuryazarlığı eğitimlerine katılmak isteyenler, kayıt formunu doldurabilecek.

Çiğli Belediyesi tarafından medya ve sinema alanında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar için düzenlenecek eğitimlerin kayıt başvuruları başladı.

Düzenlediği hobi ve meslek edindirme kursları ile vatandaşların ilgi odağı olan Çiğli Belediyesi, son olarak Kısa Film Yapımı, Senaryo Yazarlığı ve Medya Okuryazarlığı eğitimlerinin kayıt başvurularının başladığını duyurdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize edeceği ücretsiz eğitimlere katılmak isteyenler https://www.istecigli.com/egitimler linkinden kayıt formunu doldurabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından eğitimlerin takvimi açıklanacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "KURS VE EĞİTİMLERİ ÇEŞİTLENDİRİYORUZ"

Mesleki kurs ve eğitimleri çeşitlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, düzenlediğimiz kurs ve eğitimler ile her yaştan vatandaşımıza meslek edinme ve sosyalleşme imkanı sunuyoruz. Sinema ve yeni medyanın hayatımızdaki etkilerini düşündüğümüzde vatandaşlarımızın bu alanlarla bağını güçlendirmek istedik. Üç yeni eğitimin başvurularını almaya başladık. İlgisi ve merakı olan tüm hemşehrilerimizi alanında uzman arkadaşlarımız eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlere bekliyoruz" diye konuştu.