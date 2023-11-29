CHP Milletvekili Deniz Demir: Üniversitelere Eksi Net Yapanlar Yerleşti

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Yükseköğretim Kurulu, YÖK Atlas verilerinin endişe verici olduğunu kaydetti. YÖK Atlas verilerine göre, YKS'deki tüm sınavlarının toplamında eksi net yapanların üniversite kazandığına dikkat çeken Demir, "Tercih ettikleri alanlardaki sorularda 1 net bile yapamayanlar üniversitelere yerleşti. Türkçeden eksi 7,5 net yapıp Türk Dili ve Edebiyatı kazanan bile var. Bir an önce ülkemizdeki lisans eğitimi nitelikli bir hale getirilmeli, kontenjanlar azaltılmalı ve eğitim kalitesi düşük üniversitelerin açılması engellenmelidir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, bugün yaptığı yazılı açıklamada Yükseköğretim Kurulu, YÖK Atlas verilerine göre "Tüm sınavlarının toplamında eksi net yapanlar dahi üniversite kazandı" dedi.

Demir şunları kaydetti:

"BARAJ KALDIRILDI, EKSİ NET YAPANLAR ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİ"

"Tercih ettikleri alanlardaki sorularda 1 net bile yapamayanlar üniversitelere yerleşti. Türkçeden eksi 7,5 net yapıp Türk Dili ve Edebiyatı kazanan bile var. Özellikle 2022 yılından itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmasıyla sınavlarda toplam 1 net bile yapamayanlar üniversite kontenjanlarına yerleşti. Apartmandan bozma vakıf üniversiteleri lisans eğitimi alabilecek yeterlilikte olmayan öğrencilere resmen para ile diploma veriyor.

"EKSİ NET İLE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLİYOR"

"Barajın kalkması sonucu çocuk gelişimi, tarih, iş sağlığı ve güvenliği, edebiyat gibi pek çok bölüme eksi net yapan öğrenciler yerleşti. Eksi net ile yerleşilen bölümlerin pek çoğu ise AKP iktidarı döneminde açılan vakıf üniversitelerinde yer almaktadır. 81 ile üniversite gibi saçma bir hedefle çıkılan bu yolda artan devlet üniversitelerinin yanı sıra özellikle büyükşehirlerde her köşe başında mantar gibi türeyen vakıf üniversitelerinin kurulmasına da göz yummuştur. Geldiğimiz sonuç ise ortada niteliksiz eğitim veren fakülteler, ihtiyacı aşan düzeyde kontenjanlar ve artan üniversiteli işsizler ordusu…

TÜİK ve İş-Kur verilerine göre maalesef üniversite mezunlarının işsizlik oranı artmaktadır. Maalesef niteliksiz üniversitelerin açılması ve gençlerimiz umut satılması ile başlayan bu süreç üniversite mezunu gençlerimizin İŞKUR kapısında sıra beklemesi ile sonuçlanmaktadır. Gençlerimize umut satılarak gelecekleri karartılmaktadır. Bir an önce ülkemizdeki lisans eğitimi nitelikli bir hale getirilmeli, kontenjanlar azaltılmalı ve eğitim kalitesi düşük üniversitelerin açılması engellenmelidir."