CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: Eğitimde Sorunlar Devam Ediyor

CHP'li Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karabıyık, yeni eğitim öğretim yılının başında mevcut sorunların daha da derinleştiğini belirterek, "Halen kayıtlarda velilerden para isteniyor. Sayın Bakan Özer, döneminde demişti ki; 'Her okula ihtiyaçlarını karşılamaları için para gönderdik, hiçbir ihtiyaçları yok. Zaten öyle bir yasal durum da söz konusu değil.' Sayın Bakan Tekin geldi, aynı şeyi söyledi; 'Yok öyle bir uygulama, bağış falan da yok. Hiçbir okulun ihtiyacı yok.' Herhalde farkında değiller; velilerden para toplanmaya devam ediyor. Velilere şöyle söyleniyor; 'Çocuklarınızın temiz bir tuvalete gitmesini istemez misiniz? İşte o tuvaletin temizlenebilmesi için yardımcı personel istihdam etmek zorundayız. Sizlerden gelen katkılarla bunu yapacağız. Başka paramız yok ki. Devlet de bize böyle bir yardımcı personel vermedi.' Bunlar, yaşanan gerçekler. Bunun cevabına baktığınızda hem üzücü hem de ne okul müdürünün suçu var ne öğretmenin suçu var ne okul aile birliği başkanının suçu var ne velinin suçu var. Çünkü okullara yeterli bütçe, yeterli personel gitmiyor. Bu sorunlar da görmezden gelinmeye devam ediliyor" dedi.

'ÖĞLE YEMEĞİ VE SU MESELESİ ACİL ÇÖZÜLMELİ'

Eğitim harcamaları için harcanan bütçenin az olduğunu söyleyen Karabıyık, "Eğitime bütçe ayırmak ya da bütçede neye önem vereceğinizi öncelemek; siyasi bir tercih. Bu sizin için ya vardır ya yoktur, ya önemlidir ya önemsizdir. Burada siyasi tercihiniz, çocukların maksimum yararı, sorunların çözümü olmalıdır, olmalıydı. Ancak maalesef yine sorunları ile başlayan bir eğitim öğretim yılına girdik. Sorunları ve çözümleri ifade etmeye devam ediyoruz. Umarım sorunlar en kısa zamanda çözülsün; ancak okuldaki öğle yemeği ve su meselesi de acil çözülmesi gereken bir konu" diye konuştu.