Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplam 500 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 25 Aralık'a kadar, ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında 500 sözleşmeli personel alacak.
  • Alım mühendis, avukat, mimar, şehir plancısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik personeli, teknik hizmet personeli, tekniker ve biyolog kadrolarında gerçekleşecek.
  • Adayların tercihleri 25 Aralık tarihine kadar ÖSYM üzerinden yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 500 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; mühendis, avukat, mimar, şehir plancısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik personeli, teknik hizmet personeli, tekniker ve biyolog kadrolarında alım gerçekleştirileceği bildirildi.

TERCİHLER ÖSYM ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adayların tercih işlemlerini, bugünden itibaren 25 Aralık tarihine kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) aracılığıyla gerçekleştirebileceği belirtildi. Alıma ilişkin usul ve esasların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacağı ifade edildi.

