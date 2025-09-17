Cevdet Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin 30. yıl dönümünde konuştu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ' Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi'nin 30'uncu Yıl Dönümü' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk-Kırgız kardeşliğinin en önemli sembollerinden Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi'nin 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen konserde öğrencilerimizle, hocalarımızla ve dostlarımızla bir araya geldik. 1995'te kurulan, dünyada ilk 1000 üniversite arasına girme başarısı gösteren Manas Üniversitesi, bugün 30 yılı geride bırakırken sadece Türkiye ve Kırgızistan için değil, bütün Türk dünyası için bir gurur kaynağıdır. Bu anlamlı yıl dönümünde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Manas Üniversitesi'nin önümüzdeki dönemde de Türk dünyasının parlayan ilim yuvalarından biri olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.