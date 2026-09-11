Haberler

Çeşme’de sene başı müzik zümre toplantısı yapıldı

Çeşme’de sene başı müzik zümre toplantısı yapıldı
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir İl Zümre Başkanı Mustafa Boran Durgun, sene başı zümre toplantısında İzmir’in ilçe müzik zümre başkanlarıyla bir araya geldi.

İzmir İl Zümre Başkanı Mustafa Boran Durgun, sene başı zümre toplantısında İzmir'in ilçe müzik zümre başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda yeni dönemde müzik eğitiminin yol haritası ele alındı.

Çeşme'de eğitim ve müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan İzmir İl Zümre Başkanı Mustafa Boran Durgun, İzmir Kız Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı sene başı zümre toplantısına başkanlık etti. İzmir'in ilçelerinde görev yapan müzik zümre başkanlarının katıldığı toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda müzik eğitiminin yeni eğitim öğretim yılında planlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda; öğrenci başarısının artırılması, öğrenme kayıplarının giderilmesi, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ile farklı branşlar arasında disiplinler arası iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek müzik etkinlikleri, sosyal ve kültürel çalışmalar ile projeler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrenciler için başarılı, verimli ve hayırlı olması temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

Ev sahibi çifti öldüren caninin ilk ifadesi: Bana durmadan...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

Üniversiteli kızlar, yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu
Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinde yasak aşk! Gardiyanın müstehcen görüntüleri ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz

Yanal'ın sözleri Aziz Yıldırım'ı delirtecek
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada

UEFA sıralaması değişti! F.Bahçe ve G.Saray bakın kaçıncı sırada
Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi

Adım adım ilerliyorlar! Dünyanın en önemli noktası artık ellerinde
Hindistan'da karısı ve 3 kızını öldürmekle suçlanıyor! Sabah yaptığı kan dondurdu

Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

Sucuk devinde usulsüzlük skandalı! Şirketten açıklama