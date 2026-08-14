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Çermik'te 3 mahalleye yeni ilköğretim okulu

Çermik'te 3 mahalleye yeni ilköğretim okulu
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Bademli, Alakoç ve Yaylacık mahallelerine dörder derslikli üç yeni ilköğretim okulu yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılında hizmete girecek okullarla öğrencilerin kendi mahallelerinde eğitim alması ve eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıklar kapsamında, üç mahalleye üç yeni ilköğretim okulu yapıldı.

Çermik ilçesi, Bademli, Alakoç ve Yaylacık mahallelerine yapılan dörder derslikli okullar yeni eğitim döneminde hizmete girecek. Yerinde eğitim ve öğretimi hedefleyen proje kapsamında, öğrenciler kendi mahallelerinde eğitim hizmetlerini alabilecek.

Modern eğitim anlayışı doğrultusunda hazırlanan okullarla öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek öğretim ortamlarıyla eğitimin niteliğinin arttırılmasına önemli katkı sağlayacağı hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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