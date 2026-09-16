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Çermikli hayırseverden eğitime tam destek

Çermikli hayırseverden eğitime tam destek
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Almanya’da yaşayan hayırsever gurbetçi Ayşegül Karaaslan, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde eğitim gören 370 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye etti.

Almanya'da yaşayan hayırsever gurbetçi Ayşegül Karaaslan, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde eğitim gören 370 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye etti.

Almanya'da yaşayan Çermikli hayırsever Karaaslan, bu eğitim öğretim döneminde de çocukları yalnız bırakmadı. Karaaslan, 370 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti dağıttı. Davranışından dolayı Karaaslan'ı makamında ağırlayan Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, eğitime sunduğu bu değerli katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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