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Çermik'te Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Coşkuyla Kutlandı

Çermik'te Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Coşkuyla Kutlandı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Korudağ Mahallesi Camii'nde düzenlenen yaz Kur'an kursu kapanış programına İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan katıldı. Öğrencilerin Kur'an tilaveti, ilahi ve şiir dinletisi sunduğu programda konuşan Müftü Kızılarslan, Kur'an'ı öğrenmenin ve hayata uygulamanın önemine değindi; emeği geçenlere teşekkür etti. Program, hediye takdimiyle sona erdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Korudağ Mahallesi Camii'nde düzenlenen program İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın katılımıyla gerçekleşti. Programda öğrenciler, Kur'an tilavetinde bulunup, ilahi ve şiir dinletisi ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi.

Müftü Kızılarslan yaptığı konuşmada, Kur'an'ı öğrenmenin, anlamanın ve hayatımıza tatbik etmenin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program hediye takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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