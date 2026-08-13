Çermik'te Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Coşkuyla Kutlandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Korudağ Mahallesi Camii'nde düzenlenen program İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın katılımıyla gerçekleşti. Programda öğrenciler, Kur'an tilavetinde bulunup, ilahi ve şiir dinletisi ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi.

Müftü Kızılarslan yaptığı konuşmada, Kur'an'ı öğrenmenin, anlamanın ve hayatımıza tatbik etmenin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program hediye takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı