Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi'nde Yeni Eğitim Dönemi Başladı

Çerkezköy Belediyesi tarafından 2 yıl önce kurulan ve 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz destek veren Halk Akademisi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına başladı. Öğrencilere destek kursları, ücretsiz ulaşım ve yemek desteği sağlanacak.

Çerkezköy Belediyesi tarafından 2 yıl önce yıl kurulan ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz destek verilen Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi'nde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi yeni eğitim öğretim dönemi açılışı bugün saat 09.00'da Kızılpınar Kültür ve Sanat Merkezi ile Prof. Dr. Türkan Saylan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve öğrencilerin sınıflarında yerlerini almasıyla birlikte Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi destek kursları başladı.

"8'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK KURSLARI VERİYORUZ"

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz destek kurslarının devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Vahap Akay, "Bu yıl kentimizde ikamet eden 8. sınıf öğrencilerimize yönelik 6 farklı branşta (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve Rehberlik) ücretsiz destek kursları veriyoruz. 7. sınıfı bitiren ve Kurum Kabul Sınavı'nda başarılı olan öğrencilerimiz, bugün itibari ile Halk Akademimizde eğitim almaya başladılar. İlk 2 yılında Halk Akademimizin elde ettiği bu başarı neticesinde kapasitemizi arttırmaya karar verdik. Prof. Dr. Türkan Saylan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu yıl 86 öğrencimiz, 80 öğrencimiz de Kızılpınar Kültür ve Sanat Merkezimizde eğitim görecek" diye konuştu.

ÜCRETSİZ ULAŞIM VE YEMEK DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Akay, "Yeni dönemde Halk Akademisi'nde öğrencilerimiz toplam 8 derslikte 6 farklı branşta destek kurslarından faydalanacak. Öğrencilerimize ücretsiz kaynak yayın, çanta ve kurum içi üniforma desteği de yapacağız. Ücretsiz ulaşım desteğimizin de verildiği Halk Akademimizde öğrencilerimize 1 öğün tabldot yemek de verilecek. Alanında uzman eğitmenlerimizden kurs alacak olan öğrencilerimiz, 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi içerisinde ücretsiz rehberlik ve danışmanlık seminerleri hizmetlerimizden faydalanabilecek. Öğrencilerimiz için ücretsiz kültür gezileri düzenlenecek. Yıl boyunca çocuklarımız çeşitli sosyal ve sanatsal aktivitelerle öğrenirken eğlenecekler" dedi.