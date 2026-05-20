Çemişgezek'te akran zorbalığına karşı bilinçlendirme eğitimi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrencilere yönelik "Akran Zorbalığı" konulu bilgilendirme programı düzenlendi.

Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen programda, öğrencilerde farkındalık oluşturmak, güvenli okul ortamını desteklemek ve bilinçli davranış geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlandı. Program kapsamında öğrencilere; akran zorbalığının türleri, zorbalığın öğrenciler üzerindeki etkileri, dijital ortamda karşılaşılan zorbalık davranışları ile korunma yöntemleri ve çözüm yolları hakkında bilgi verildi. - TUNCELİ

