Çayıralan'da Kur'an kursu öğrencileri COP31 öncesi geri dönüşüm kutusu hazırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde çevre bilincini artırmak ve sıfır atık farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Çayıralan İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Çayıralan Kaymakam Vekili Emre Açar, kurum amirleri, kamu personeli ve İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri katıldı.

Etkinlikte minik öğrenciler, kurum amirleri ve kamu personeliyle birlikte gruplar oluşturarak geri dönüşüm kutuları hazırladı. Atölye çalışmasında çocuklara atıkların kaynağında ayrıştırılması, doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Minik öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm kutuları, etkinliğin ardından kullanılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi. Böylece çocuklarda küçük yaşlardan itibaren çevre duyarlılığının geliştirilmesi ve sıfır atık bilincinin günlük yaşamda yaygınlaştırılması hedeflendi.

Çayıralan Kaymakam Vekili Emre Açar da etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek çalışmalarına eşlik etti. Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı