Haberler

Çarşamba’da okullar öğrencilerle şenlendi

Çarşamba’da okullar öğrencilerle şenlendi
Güncelleme:
+27 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam’ın ilk ders zilini çalmasıyla başladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ın ilk ders zilini çalmasıyla başladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, öğrencilerle birlikte yeni dönemin ilk zilini çaldı.

Çarşamba ilçesinde binlerce öğrenci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına düzenlenen törenle başladı. Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, öğrencilerin ve velilerin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanına Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir ortak oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, öğrencilerle birlikte yeni eğitim-öğretim yılının ilk zilini çaldı. Zilin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçerek 2026-2027 eğitim-öğretim yılına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi

Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
Altın için tehlike çanları çalıyor

Altın için tehlike çanları çalıyor
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Gökhan Kırdar yine sahaya indi, herkes onu konuştu

Dün gece yine herkes onu konuştu!
Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı
'İkizler' suç örgütüne ikinci dalga operasyon! Aralarında avukat ve iş insanları da var

"İkizler" suç örgütüne ikinci dalga operasyon
Çorum’da kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Kene kabusu bir can daha aldı! 64 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek

Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisinde sahada
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Asıl mesleğini duyanlar inanamıyor!