Çarşamba’da okullar öğrencilerle şenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ın ilk ders zilini çalmasıyla başladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, öğrencilerle birlikte yeni dönemin ilk zilini çaldı.

Çarşamba ilçesinde binlerce öğrenci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına düzenlenen törenle başladı. Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, öğrencilerin ve velilerin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanına Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir ortak oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, öğrencilerle birlikte yeni eğitim-öğretim yılının ilk zilini çaldı. Zilin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçerek 2026-2027 eğitim-öğretim yılına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı