Çankırı'da İlköğretim Haftası Kutlandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lise'de düzenlenen İlköğretim Haftası programı, Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. Programda konuşmalar, şiirler ve gösteriler yer aldı. Programa Kaymakam Erkan Minus, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ve diğer yetkililer de katıldı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.
Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lise'de düzenlenen program, Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin öncülüğünde gerçekleştirildi.
Okul müdürü Onur Sapancı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu, 3 sınıf öğrencileri gösteri sundu.
Okula bu yıl başlayan öğrencilere ortaokul öğrencileri tarafından "Hoş Geldiniz" çiçeği verilen programa Kaymakam Erkan Minus, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ile kurumu amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.