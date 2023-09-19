Çankırı'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Çankırı'nın Orta ilçesinde Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lise'de düzenlenen İlköğretim Haftası programı, Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. Programda konuşmalar, şiirler ve gösteriler yer aldı. Programa Kaymakam Erkan Minus, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ve diğer yetkililer de katıldı.