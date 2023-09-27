Canik Eğitim ve Bilim Şenliği'nde öğrencilerle buluşan Başkan Sandıkçı, ilçenin bilim ve teknoloji merkezi olacağını söyledi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Eğitim ve Bilim Şenliği'nde öğrencilerle bir araya gelerek ilçenin bilim ve teknoloji alanında önemli bir merkez olacağını belirtti. Şenlikte öğrencilerin tasarladığı projeleri inceleyen Sandıkçı, onları tebrik etti.

Canik Eğitim ve Bilim Şenliği'nde öğrencilerle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin bilim ve teknolojinin kalbi olacağını söyledi.

Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği Canik Eğitim ve Bilim Şenliği yoğun ilgiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şenlikte öğrencilerle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan öğrenciler tarafından tasarlanan projeleri inceledi. Öğrenciler ve öğretmenlerle yakından ilgilenen Samsun milletvekili Karaaslan ve Başkan Sandıkçı, onlarla uzun süre sohbet etti. Öğrencilerle birlikte deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştiren, şenlikte yer alan sergileri ziyaret eden Karaaslan ve Sandıkçı, öğrencileri gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Eğitim ve Bilim Şenliği'nde öğrencilerin görücüye çıkardığı hasta tedavilerinde kullanılmak üzere tasarladıkları medikal ürünler, elektrikli araçlar gibi tasarım ve üretimleri kendilerine ait olan projeler ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Öğrencilerin projelerini inceleyen ve onların heyecanla anlattıkları sunumları dinleyen milletvekili Karaaslan ve Başkan Sandıkçı, öğrencileri gerçekleştirmiş oldukları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Canik Eğitim ve Bilim Şenliği'nde öğrencilerin eğitici ve eğlenceli etkinliklerle bir araya geldiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Canik Eğitim ve Bilim Şenliğimizde öğrencilerimiz kendilerinin tasarladığı ve ürettiği projeleri sergilerken, aynı zamanda yeni nesil teknolojilerle bir araya geliyor. TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, atölyelerimizde gerçekleştirdikleri uygulama çalışmalarıyla eğlenirken öğreniyorlar. Canik'te çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine vesile olacak, zihinsel gelişimlerine katkılar sunacak çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN