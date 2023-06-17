Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmek için İbrahim Bodur Anadolu Lisesine gelen Dağhan Taşçı isimli genç, kimliğini unuttuğu gerekçesiyle sınava giremedi. Görevlilere ehliyetinin yanında olduğu belirtmesine rağmen okula alınmadı. Okul girişinde gence babası, 'Akşamdan her şeyini hazırlamalıydın diyerek' tepki gösterdi.

Çanakkale'de kimliği unutan genç sınava giremedi

Kimlik yerine ehliyet getirince sınava alınmadı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmek için İbrahim Bodur Anadolu Lisesine gelen Dağhan Taşçı isimli genç, kimliğini unuttuğu gerekçesiyle sınava giremedi. Görevlilere ehliyetinin yanında olduğu belirtmesine rağmen okula alınmadı. Okul girişinde gence babası, 'Akşamdan her şeyini hazırlamalıydın diyerek' tepki gösterdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün Türkiye genelinde 10.15 itibariyle başladı. Çanakkale'de de İbrahim Bodur Anadolu Lisesi'nde sınava girmek isteyen öğrenciler okula geldi. Yetkiler tarafından kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından öğrenciler tek tek sınavın yapılacağı binaya giriş yaptı. Öğrencilerin aileleri ise heyecanlı bir şekilde okul bahçesi ve girişinde çocuklarını bekledi. Sınava giriş öncesinde aileler çocuklarına sarılarak başarılar diledi.

İbrahim Bodur Anadolu Lisesi'nde sınava girmek için gelen Dağhan Taşçı, kimlik yerine ehliyet gösterince sınav görevlileri tarafından içeri alınmadı. Görevlilere ehliyetinin yanında olduğu belirtmesine rağmen okula alınmadı. Gencin babası da görevlilere, 'Oğlum içeriye girsin, ben dakikaya kimliği getireceğim" demesine rağmen oğlu binaya alınmadı. Görevlilere saat 10.00'da kapılar kapanacağını belirterek, yetişemeyebileceğini belirttiler. Ardından okul girişinde gence babası, 'Akşamdan her şeyini hazırlamalıydın diyerek' tepki gösterdi. Babasıyla kısa süre tartışma yaşan Taşçı, hüzünlü bir şekilde okuldan ayrıldı.