Çanakkale Belediye Başkanı, Mili Eğitim Müdürünü Ziyaret Etti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlçe Mili Eğitim Müdür Vekili Cumhur Kapusuz'u ziyaret etti. Başkan Özacar, ziyaretinde Kapusuz'a 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın hayırlı olması temennisinde bulundu. Kapusuz da belediye ekiplerince okullar açılmadan önce yapılan bakım ve bahçe temizliği çalışmalarından dolayı Özacar'a teşekkür etti.