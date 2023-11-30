ÇAKÜ'de Erol Güngör Paneli Gerçekleştirildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından düzenlenen " Erol Güngör'ün Doğumunun 85. Yıl Dönümü Paneli" gerçekleştirildi.

Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin konuk olarak katıldı.

Bilgin, yaptığı konuşmada, Türk sosyal psikolog Erol Güngör'ün fikirlerinin, düşüncelerinin gençler, öğrenciler tarafından bilinmesinin önemli olduğunu söyledi.

Güngör'ün, yazdıklarının yanı sıra Türkçeye çevirdiği pek çok eser olduğuna işaret eden Bilgin, "Hangi fikirde olursanız olun, hangi siyasal görüşte olursanız olun bu topraklarda yaşayan insanların, hem çağdaş dünyayı hem de kendi toplumlarını anlamadan hiçbir alan, hiçbir bilim sahasında bir şey yapmaları mümkün değildir. Sıradan bir teknisyen olurlar, bir aydın olamazlar, hele bir entelektüel asla olamazlar. Dolayısıyla Erol Bey hem çağını, hem bilim felsefesini, hem de bilimsel yöntemi Türkiye'de bu meselelerin çok az bilindiği bir dönemde ele alan, onları bir aydın sorumluluğuyla bir aydın davranışıyla Türkiye'de temsil etmiştir." diye konuştu.

Bilgin, konuşmasında Erol Güngör'ün kendi hayatına olan etkisini ve Erol Güngör ile birlikte olan hatıralarını anlattı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de Erol Güngör'ün sosyal bilimler denilince Türkiye'de akla ilk gelen Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ın öğrencisi olduğuna işaret etti.

Güngör'ün 44 yaşında vefat ettiğini hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Erol Güngör'ün kısa ama gölgesi ve etkisi yıllarca süren bir potansiyele sahip yüzlerce eseri var. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yüksek öğretim kurumunda atılması gereken adımları çok iyi takip etmiş, değerlendirmiş ve bazı reçeteler sunmuştur. Dolayısıyla bu reçeteler içinde de özellikle durduğu en önemli husus Tanzimat'tan beri yönünü Batı'ya dönmüş, öz güveni eksik aydınlara karşı yeni bir paradigma ortaya çıkarmış. Bu yönüyle de Erol Güngör tarihine, kültürüne, edebiyatına, diline sahip olabilecek bir nesil oluşumunu da desteklemiştir." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Akgül ve Prof. Dr. İlhan Yıldız tarafından "Erol Güngör'ün hayatı ve eserleri" ile "Erol Güngör'ün İslam ve tasavvuf konusunda görüşleri" konularındaki panel gerçekleştirildi.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.