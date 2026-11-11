BUÜ Veteriner Fakültesi beyaz önlük töreninde 7 yıllık akreditasyonu duyurdu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi 2026-2027 eğitim-öğretim yılı geleneksel beyaz önlük giydirme töreni, Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Fakülteye ilk adımı atan öğrencilerin heyecanına ortak olunan törende, üniversitenin uluslararası başarısı ve veteriner hekimliğin toplumsal önemi vurgulandı. Törene; Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, dekanlar, MYO müdürleri, kamu ve özel sektör temsilcileri ile aileler ve öğrenciler katıldı.

"En büyük gücümüz yetişmiş insanımızdır"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, küresel düzlemde yaşanan sarsıntılı dönemlerde ülkelerin en büyük dayanağının nitelikli eğitim almış beşeri sermayesi olduğuna dikkat çekti. Üniversitelerin yalnızca birer araştırma birimi olmadığını, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya ve tarımsal-sağlık endüstrilerine yön veren kritik aktörler olduğunu belirten Rektör Yılmaz, BUÜ'nünaraştırma üniversitesi kimliğiyle ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir konumda yer aldığını ifade etti. Türkiye'nin veteriner hekimliği eğitimindeki köklü ve öncü fakültelerinden biri olan BUÜ Veteriner Fakültesinin öğrencilerini en donanımlı şekilde geleceğe hazırladığını vurgulayan Yılmaz, yeni akademik yılın tüm öğrencilere ve ailelerine başarılar getirmesini diledi.

"Beyaz önlük bilimin, merhametin ve sorumluluğun simgesidir"

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik, Haziran 2010'dan bu yana Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği tarafından akredite edilen fakültelerinin, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeniden değerlendirme ziyareti sonucunda hiçbir majör eksiklik almadan 7 yıllık akreditasyon hakkı kazandığını duyurdu. Bu tarihi başarının tüm akademik ve idari kadronun gece gündüz demeden gösterdiği ortak özverinin ve güçlü kurumsal aidiyetin bir sonucu olduğunu belirten Dekan Şenlik, bu derecenin Türkiye'deki veteriner hekimliği eğitimi açısından da son derece gurur verici olduğunu ifade etti. Öğrencilere seslenerek beyaz önlüğün bilim, dürüstlük, merhamet ve topluma hizmet etme bilincinin simgesi olduğunu hatırlatan Şenlik, ailelerin yıllar boyunca gösterdiği fedakarlıklara dikkat çekerek genç hekim adaylarına meslek hayatlarında başarılar diledi.

"Bu önlük sadece bir kumaş değil, geleceğinizin sembolüdür"

Öğrenciler adına kürsüye çıkan Veteriner Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Şevval Öz, mesleğin önemine ve önlerindeki uzun soluklu eğitim sürecine değinerek yeni başlayan arkadaşlarına tecrübelerini aktardı. Uzun, üniversite hayatının yalnızca derslerden ibaret olmadığını; öğrenci kulüpleri, projeler ve sosyal sorumluluk alanlarında aktif rol almanın mesleki ve kişisel gelişim için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek tüm meslektaşlarına başarılar diledi. Tören, akademik yıl açılış dersini vermesi planlanan ancak İngiltere'deki hava muhalefeti nedeniyle programa katılamayan RoyalVeterinaryCollege Dekan Yardımcısı Dr. Sarah Channon'ın gönderdiği video mesajın ardından, öğrencilerin önlüklerini giymesi ve toplu fotoğrafın çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı