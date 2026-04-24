BUÜ'den Vergi Denetim Kuruluna akademik destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı arasında, lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırmaları kapsayan önemli bir işbirliği protokolüne imza atıldı.

Rektörlük Yönetim Kurulu Salonunda düzenlenen törene; Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit, Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Gerçek ile VDK temsilcileri ve akademik personel katılım gösterdi. Protokol kapsamında vergi müfettişlerinin akademik yetkinliklerinin artırılması ve teori ile pratiğin buluşturulması hedefleniyor.

Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, köklü bir geçmişe sahip olan BUÜ'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, kurum olarak devlet bütçesinin sürekliliğini sağlama gayesiyle hareket ettiklerini ancak akademik destek ve teori olmadan bu hedeflere sağlıklı bir şekilde ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti. Müfettişlik mesleğinin sadece bir memuriyet değil, sürekli gelişim ve uzmanlık gerektiren dinamik bir alan olduğunu vurgulayan Atcı, akademi ile kamu arasındaki mesafeyi daraltmak istediklerini ifade etti. Bu kapsamda, verileri bilimsel çalışmaların hizmetine sunacak "VDK Scholar" projesi gibi adımlarla akademisyenlerin aklına talip olduklarını söyleyen Atcı, bilimin rehberliğinde ülkeye katma değer sağlayacak her türlü ortak çalışmaya ve eğitim desteğine açık olduklarının altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin 2017'den bu yana sahip olduğu araştırma üniversitesi kimliğiyle Türkiye'nin beşeri sermayesine katkı sunmaya devam ettiğini dile getirdi. Özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Maliye Bölümünün güçlü geleneğine dikkat çeken Rektör Yılmaz, bu protokolün hem müfettişlerin nitelikli eğitim alması hem de öğrencilerin kariyer fırsatlarını yakından tanıması açısından çift taraflı bir kazanım sağladığını kaydetti. Bu tür işbirliklerine her zaman açık olduklarını belirten Yılmaz, protokolün olgunlaşmasında emeği geçen tüm hocalara ve VDK ekibine teşekkürlerini sundu.

Protokolün mutfak sürecine dair bilgiler paylaşan BUÜ Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Gerçek ise sürecin VDK Bursa Daire Başkanlığı'nın başvurusuyla başladığını ve Ankara ile yürütülen titiz çalışmalar neticesinde şekillendiğini anlattı. Müfettişlerin üniversite çatısı altında lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşmalarını temel alan protokolün her iki kuruma da önemli yükümlülükler getirdiğini ifade eden Gerçek, atılan imzaların kalıcı bir anıya ve verimli bir iş birliğine dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı. - BURSA

