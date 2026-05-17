BUÜ'lü müzikolog, Oxford'a kabul edilen ilk Türk oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik Lisesinden mezun olan Olcay Varlı, dünya müzik otoriteleri tarafından bir numara olarak kabul edilen Oxford Üniversitesinden aldığı kabulle Türkiye müzik tarihine geçti.

BUÜ Devlet Konservatuvarı ortaokulu ve lisesinde aldığı 8 yıllık eğitimin ardından İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) Müzikoloji Bölümünü yüksek onur belgesiyle tamamlayan Varlı, Oxford Üniversitesi bünyesindeki Keble College "MSt in Music" yüksek lisans programına kabul edildi. Bu başarı, Türkiye'den müzik alanında Oxford'a kabul alan ilk öğrenci olma özelliğiyle tarihi bir nitelik taşıyor.

Başarıyı kutlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "BUÜ olarak stratejik hedeflerimiz arasında yer alan uluslararasılaşma ve nitelikli insan kaynağı vizyonumuzun, sanatsal bir yetkinlikle birleşmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Akademik azmini disiplinle harmanlayarak bizlere bu gururu yaşatan mezunumuz Olcay Varlı'yı tebrik ediyor; kurumsal marka değerimizi küresel ölçekte temsil eden bu süreçte emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyorum. Mezunumuzun dünya çapındaki başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BURSA

