Haberler

BUÜ'lü müzikolog, Oxford'a kabul edilen ilk Türk oldu

BUÜ'lü müzikolog, Oxford'a kabul edilen ilk Türk oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu Olcay Varlı, Oxford Üniversitesi'nin müzik yüksek lisans programına kabul alan ilk Türk öğrenci olarak tarihe geçti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik Lisesinden mezun olan Olcay Varlı, dünya müzik otoriteleri tarafından bir numara olarak kabul edilen Oxford Üniversitesinden aldığı kabulle Türkiye müzik tarihine geçti.

BUÜ Devlet Konservatuvarı ortaokulu ve lisesinde aldığı 8 yıllık eğitimin ardından İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) Müzikoloji Bölümünü yüksek onur belgesiyle tamamlayan Varlı, Oxford Üniversitesi bünyesindeki Keble College "MSt in Music" yüksek lisans programına kabul edildi. Bu başarı, Türkiye'den müzik alanında Oxford'a kabul alan ilk öğrenci olma özelliğiyle tarihi bir nitelik taşıyor.

Başarıyı kutlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "BUÜ olarak stratejik hedeflerimiz arasında yer alan uluslararasılaşma ve nitelikli insan kaynağı vizyonumuzun, sanatsal bir yetkinlikle birleşmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Akademik azmini disiplinle harmanlayarak bizlere bu gururu yaşatan mezunumuz Olcay Varlı'yı tebrik ediyor; kurumsal marka değerimizi küresel ölçekte temsil eden bu süreçte emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyorum. Mezunumuzun dünya çapındaki başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti

Trump, Pekin'den eli boş döndü! Gündem yaratacak İran detayı
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu

Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, kayboldu
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı