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Zeka Oyunları şampiyonu Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu oldu

Zeka Oyunları şampiyonu Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu oldu
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Bursa'da düzenlenen Zeka Oyunları Süper Ligi, 124 okul ve 4 binden fazla öğrencinin katılımıyla sona erdi. Şampiyon Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu oldu.

Bursa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zeka Oyunları Süper Ligi, rekor katılımla tamamlandı. 10 farklı ilçeden 124 okulun katılımıyla 6 ay boyunca süren ligin şampiyonu, Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu öğrencileri oldu.

Türkiye'de ve dünyada lig formatında yapılan ilk zeka oyunu organizasyonu olma özelliğini taşıyan yarışma, 10 farklı ilçeden 124 okulun katılımıyla 6 ay boyunca sürdü. Yarışmada 200'den fazla gönüllü öğretmen binlerce öğrenciye rehberlik etti. 4 binden fazla öğrenci doğrudan yarışmalara katılırken, 15 bini aşkın öğrenci dolaylı olarak sürece dahil oldu. Final organizasyonu, 3 gün boyunca BEBKA OSB toplantı salonunda gerçekleşti. Büyük çekişmelere sahne olan finalde başarılı olan okul ve öğrenciler ödüllendirildi. İlkokul kategorisinde şampiyon Mümin Gençoğlu 1 İlkokulu oldu.

Zeka Oyunları Süper Ligi, sadece bir yarışma olmanın ötesine geçerek öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi, takım ruhu kazandırmayı ve stratejik düşünmeyi eğlenceli bir ortamda teşvik etmeyi hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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