Burhaniye Uygulamalı Bilimler de sertifika töreni

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde önbüro otomasyon sistemi eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Eğitim, turizm sektöründe dijitalleşmeye yönelik mesleki yetkinlikleri artırmayı amaçladı.

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen "Önbüro Otomasyon Sistemi Eğitimi" programını başarıyla tamamlayan öğrencilere yönelik sertifika takdim töreni düzenlendi. Turizm ve hizmet sektöründe dijitalleşen operasyon süreçlerine yönelik mesleki yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan eğitim programı, öğrencilerin uygulamalı bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik önemli bir akademik kazanım olarak değerlendirildi.

Program kapsamında öğrenciler; önbüro yönetimi, rezervasyon süreçleri, müşteri ilişkileri yönetimi, otomasyon tabanlı kayıt sistemleri ve sektörel yazılım uygulamaları üzerine kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Eğitim programının eğitmenliğini, alanında uzman akademisyen Doç. Dr. Oğuzhan Dülgaroğlu yürüttü. Program sonunda gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, uygulamalı eğitimin yükseköğretim kurumları açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, öğrencilerin sektör odaklı yetkinliklerle mezun olmalarının akademik ve profesyonel gelişim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, üniversite ile sektör arasındaki iş birliklerinin öğrencilerin kariyer gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban tarafından takdim edildi. Tören sonunda öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçleri sayesinde sektörel yazılımları etkin kullanabilme konusunda önemli deneyimler kazandıkları ifade edildi. Gerçekleştirilen eğitim programının; öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesinin yanı sıra, turizm ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunduğu vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
